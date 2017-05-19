В Бразилии проходят массовые демонстрации с требованием отставки президента

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Тысячи людей в Бразилии вышли на демонстрации с требованием отставки президента Мишела Темера и проведения всеобщих выборов, сообщает передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Протесты затронули более десяти городов страны. Самые масштабные прошли в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и в столице страны Бразилиа.

Так, в Рио-де-Жанейро на улицы вышли более 2 тыс. протестующих. В Сан-Паулу толпа заняла одну из главных улиц города авеню Паулиста.

Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении главы государства Мишела Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тыс. долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Сам Темер отвергает обвинения и заявляет, что не уйдет в отставку. Представляющие социалистическую партию министры обороны и культуры Бразилии уходят в отставку на фоне разразившегося скандала.