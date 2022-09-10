О нас

В Бразилии пригласили Amazon работать в Амазонии

В Бразилии пригласили Amazon работать в Амазонии Министр экономики Бразилии Паулу Гедес пригласил американскую компанию Amazon и производителя электромобилей Tesla открыть производства и логистические комплексы в регионе экваториальных дождевых лесов в устье реки Амазонки.
Другие страны
10 сентября 2022 г. 07:29
В Бразилии пригласили Amazon работать в Амазонии

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес пригласил американскую компанию Amazon и производителя электромобилей Tesla открыть производства и логистические комплексы в регионе экваториальных дождевых лесов в устье реки Амазонки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу радиостанция Jovem Pan.

"Tesla производит электромобили? Отлично, пусть собирают электрические машины и катера в Амазонии. Они не загрязняют. Amazon - гигантская цифровая логистическая компания? Пусть приезжает в Амазонию, освободим от подоходного налога на 30-40 лет", - цитирует чиновника радиостанция.

По его мнению, необходимо отказаться от текущей экономической модели развития региона. "Амазония живет на кредиты и за счет налога на промышленные товары. Она должна жить за счет зеленых кредитов. Она будет жить как главный в мире центр биоэкономики", - сказал Гедес.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II
9 сентября 2022 г. 10:35
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
8 сентября 2022 г. 22:13
Президент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
ФотоПрезидент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
8 сентября 2022 г. 14:04
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
8 сентября 2022 г. 09:25
В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
ФотоВ Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
7 сентября 2022 г. 15:36
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
7 сентября 2022 г. 11:57
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
7 сентября 2022 г. 11:53
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
7 сентября 2022 г. 11:10
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
7 сентября 2022 г. 09:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi