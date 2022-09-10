В Бразилии пригласили Amazon работать в Амазонии

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес пригласил американскую компанию Amazon и производителя электромобилей Tesla открыть производства и логистические комплексы в регионе экваториальных дождевых лесов в устье реки Амазонки.

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес пригласил американскую компанию Amazon и производителя электромобилей Tesla открыть производства и логистические комплексы в регионе экваториальных дождевых лесов в устье реки Амазонки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу радиостанция Jovem Pan.

"Tesla производит электромобили? Отлично, пусть собирают электрические машины и катера в Амазонии. Они не загрязняют. Amazon - гигантская цифровая логистическая компания? Пусть приезжает в Амазонию, освободим от подоходного налога на 30-40 лет", - цитирует чиновника радиостанция.

По его мнению, необходимо отказаться от текущей экономической модели развития региона. "Амазония живет на кредиты и за счет налога на промышленные товары. Она должна жить за счет зеленых кредитов. Она будет жить как главный в мире центр биоэкономики", - сказал Гедес.