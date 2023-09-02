В Бразилии при взрыве на металлургическом предприятии погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибло и десятки пострадали в результате взрыва котла на металлургическом предприятии в штате Сан-Паулу.

По меньшей мере пять человек погибло и десятки пострадали в результате взрыва котла на металлургическом предприятии в штате Сан-Паулу.

Как передает Report со ссылкой на портал GE-1, инцидент произошел в городе Кабреува. В момент трагедии на месте происшествия находились 33 человека. Десять человек доставлены в местные медучреждения в тяжелом состоянии.

На месте работают спасательные службы. Предположительно, под завалами могут находиться пострадавшие. О причинах взрыва, звук которого, по свидетельствам очевидцев, был слышан в радиусе 5 км, не сообщается.