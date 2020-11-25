В Бразилии при столкновении автобуса и грузовика погибли 32 человека

По меньшей мере 32 человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в муниципалитете Тагуаи в бразильском штате Сан-Паулу.

По меньшей мере 32 человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в муниципалитете Тагуаи в бразильском штате Сан-Паулу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Ногвости, трагедия произошла в районе 7 утра. Точных данных о жертвах и пострадавших пока нет. Некоторые люди до сих пор остаются заблокированными в автобусе.

В настоящее время раненых доставляют в различные больницы.

Полиция уточнила, что автобус перевозил не 40, а свыше 50 сотрудников текстильной компании.