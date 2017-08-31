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    В Бразилии при столкновении 36 автомобилей пострадали 20 человек

    На месте происшествия работают спасатели

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Двое погибли и по меньшей мере 20 человек пострадали в крупной аварии с участием 36 автомобилей в Бразилии. 

    Как передает Report, об этом сoобщает агенство "Синьхуа".

    По данным полиции, авария произошла около города Жакареи из-за облака дыма, которое образовалось в связи с пожаром.

    В условиях плохой видимости водитель грузовика не справился с управлением, что спровоцировала множественные столкновения автомобилей.

    В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

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