В Бразилии при сходе оползня погибло 10 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Спасатели разбирают завалы после схода оползня в Нитерое, одном из пригородов Рио-де-Жанейро. На данный момент обнаружены тела десяти погибших.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Globo.
В результате схода оползня сегодня ночью обрушились девять жилых домов и пиццерия. 11 человек удалось достать из-под обломков зданий. Ещё по меньшей мере местонахождение четверых местных жителей остаётся неизвестным. На месте ЧП работают около 70 спасателей.
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Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек погибли, многие пострадали из-за оползня в штате Рио-де-Жанейро, сообщает радиостанция RCN со ссылкой на спасательные службы.
Отмечается, что в течение последних двух дней в штате идут сильные дожди, особенно пострадал муниципалитет Нитерой.
Как передает Report, оползень произошел в субботу. По данным пожарной службы, девять человек погибли, еще двое пропали без вести.
"Некоторые люди все еще числятся пропавшими без вести, мы работаем над тем, чтобы установить, были ли они в своих домах, чтобы понять направление работ в ближайшие часы", — заявил представитель службы гражданской обороны Рио-де-Жанейро Роберто Робадиу.
На месте работают 200 специалистов, поисково-спасательная операция продлится по меньшей мере 48 часов.
Niterói: Procura por sobreviventes de deslizamento no morro da Boa Esperança continua à noite. Bombeiros e voluntários já trabalham 15hs p/ tentar encontrar sobreviventes @SeLigaNiteroi @saogoncalo_RJ @InformeRJO @plantaosg @alertario24hrs @RJ_em_Alerta pic.twitter.com/57KnVucdK7— São Gonçalo Urgente (@SGOurgente) 10 ноября 2018 г.
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