В Бразилии при посадке разбился самолет, четверо погибших

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Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Двухмоторный самолет разбился во время приземления на юго-востоке Бразилии, четыре человека погибли.
Как передает Report, об этом сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на спасателей.
Крушение произошло в понедельник недалеко от города Жекитаи в штате Минас-Жерайс. По предварительным данным, самолет, следовавший из города Белу-Оризонти, разбился при заходе на посадку.
Жертвами крушения стали оба пилота, владелец воздушного судна и его жена.
Ведется расследование обстоятельств инцидента.
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