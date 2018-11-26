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    В Бразилии при посадке разбился самолет, четверо погибших

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Двухмоторный самолет разбился во время приземления на юго-востоке Бразилии, четыре человека погибли.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на спасателей.

    Крушение произошло в понедельник недалеко от города Жекитаи в штате Минас-Жерайс. По предварительным данным, самолет, следовавший из города Белу-Оризонти, разбился при заходе на посадку.

    Жертвами крушения стали оба пилота, владелец воздушного судна и его жена.

    Ведется расследование обстоятельств инцидента.

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