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В Бразилии при перестрелке с полицейскими погибли 25 грабителей банков

В Бразилии при перестрелке с полицейскими погибли 25 грабителей банков Двадцать пять человек, по предварительным данным, входящих в банду грабителей банков, погибли в перестрелке с полицией в Бразилии.
Другие страны
1 ноября 2021 г. 07:12
В Бразилии при перестрелке с полицейскими погибли 25 грабителей банков

Двадцать пять человек, по предварительным данным, входящих в банду грабителей банков, погибли в перестрелке с полицией в Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщили на новостном портале G1.

"В результате совместной операции различных подразделений полиции погибли 25 подозреваемых в принадлежности к банде по ограблению банков", - отмечает СМИ.

По данным полиции, подозреваемые специализировались на этом виде преступлений.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько десятков единиц оружия, боеприпасов и 10 угнанных машин.

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