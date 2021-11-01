В Бразилии при перестрелке с полицейскими погибли 25 грабителей банков

Двадцать пять человек, по предварительным данным, входящих в банду грабителей банков, погибли в перестрелке с полицией в Бразилии.

Двадцать пять человек, по предварительным данным, входящих в банду грабителей банков, погибли в перестрелке с полицией в Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщили на новостном портале G1.

"В результате совместной операции различных подразделений полиции погибли 25 подозреваемых в принадлежности к банде по ограблению банков", - отмечает СМИ.

По данным полиции, подозреваемые специализировались на этом виде преступлений.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько десятков единиц оружия, боеприпасов и 10 угнанных машин.