В Бразилии при обвале в пещере погибли девять человек

Девять человек погибли при обвале в пещере в Бразилии во время учений пожарных.
"Погибли девять человек, один был спасен и доставлен в отделение интенсивной терапии. Других пострадавших на месте не осталось", - говорится в заявлении пожарной службы региона в
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в регионе Рибейран-Прету 26 человек принимали участие в учениях, среди них были пожарные и ученики школы Real Life, когда обрушился свод пещеры.
Четырнадцать человек не пострадали, троих спасли с различными травмами.