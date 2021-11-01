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В Бразилии при обвале в пещере погибли девять человек

В Бразилии при обвале в пещере погибли девять человек Семь человек погибли при обвале в пещере в Бразилии во время учений пожарных.
Другие страны
1 ноября 2021 г. 03:45
В Бразилии при обвале в пещере погибли девять человек

Девять человек погибли при обвале в пещере в Бразилии во время учений пожарных.

"Погибли девять человек, один был спасен и доставлен в отделение интенсивной терапии. Других пострадавших на месте не осталось", - говорится в заявлении пожарной службы региона в Twitter.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в регионе Рибейран-Прету 26 человек принимали участие в учениях, среди них были пожарные и ученики школы Real Life, когда обрушился свод пещеры.

Четырнадцать человек не пострадали, троих спасли с различными травмами.

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