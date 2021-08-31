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В Бразилии преступники атаковали банки и взяли заложников

В Бразилии преступники атаковали банки и взяли заложников Группа вооруженных преступников в ночь на понедельник совершила налет на три отделения банков в бразильском городе Арасатуба в штате Сан-Паулу, взяв в заложники нескольких человек.
Другие страны
31 августа 2021 г. 02:25
В Бразилии преступники атаковали банки и взяли заложников

Группа вооруженных преступников в ночь на понедельник совершила налет на три отделения банков в бразильском городе Арасатуба в штате Сан-Паулу, взяв в заложники нескольких человек.

Как передает Report, кадры любительской видеосъемки происшествия продемонстрировал телеканал Globo.

Злоумышленники взяли в заложники прохожих и проезжавших мимо автолюбителей, которых использовали в качестве живого щита в перестрелках с полицией. Некоторых из них привязали к крышам автомобилей, на которых преступники покидали место происшествия. Известно о трех убитых - двоих заложниках и одном нападавшем, и пяти пострадавших. Трое членов группировки задержаны.

При отходе преступники подожгли автомобили и оставили на улицах города самодельные взрывные устройства. Из-за происшествия мэрия города отменила занятия в школах и перемещение общественного транспорта. Из одного из атакованных отделений злоумышленникам удалось похитить наличные средства. Сумма не сообщается.

В апреле произошло не менее десяти подобных нападений на банки в провинциальных городах штатов Баия, Минас-Жерайс, Сан-Паулу и Парана.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada cinayətkarlar bankları qarət ediblər, bir neçə nəfər girov götürülüb

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