 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Бразилии представители коренных народов захватили часть дворца Планалту

    В районе Планалту сейчас развернуты подразделения сил безопасности

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Бразилии представители коренных народов захватили часть дворца Планалту

    Как передает Report, об этом сообщает Brasil de Fato.

    Часть президентского дворца Планалту (прилегающие к нему галереи) в Бразилиа была захвачена во вторник представителями коренных народов страны в ходе акции протеста.

    По данным портала, сотни индейцев, рыбаков и маронов (групп, ведущих полукочевой образ жизни в отрыве от цивилизации) протестуют против угрозы, которую представляют их образу жизни и промыслам современное сельское хозяйство и промышленность.

    В районе Планалту сейчас развернуты подразделения сил безопасности, отмечает Франс Пресс. Информации о начале операции по деблокированию дворца пока нет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi