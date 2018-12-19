В Бразилии пожар уничтожил около 600 домов

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Около 600 домов были уничтожены пожаром в бразильском городе Манаус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник спасательная служба штата Амазонас.

По информации портала Globo, в результате пожара пострадали четыре человека, данных о погибших пока нет.

Огонь начал распространяться с бедного района, застроенного десятками деревянных домов, вечером в понедельник. Затем он перекинулся на каменные дома.

Огромное количество транспортных средств, припаркованных у обочин, сильный ветер и авария в электросети не давали пожарным долгое время начать борьбу с огнем.