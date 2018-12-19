 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Бразилии пожар уничтожил около 600 домов

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Около 600 домов были уничтожены пожаром в бразильском городе Манаус.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник спасательная служба штата Амазонас.

    По информации портала Globo, в результате пожара пострадали четыре человека, данных о погибших пока нет.

    Огонь начал распространяться с бедного района, застроенного десятками деревянных домов, вечером в понедельник. Затем он перекинулся на каменные дома.

    Огромное количество транспортных средств, припаркованных у обочин, сильный ветер и авария в электросети не давали пожарным долгое время начать борьбу с огнем.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi