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В Бразилии потерпел крушение самолет, есть погибшие

В Бразилии потерпел крушение самолет, есть погибшие По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета в штате Минас-Жерайс.
Другие страны
29 января 2024 г. 01:09
В Бразилии потерпел крушение самолет, есть погибшие

По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета в штате Минас-Жерайс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная аварийно-спасательная служба.

"Легкомоторный самолет упал в воскресенье в районе города Итапева, штат Минас-Жерайс, есть жертвы", - говорится в заявлении, размещенном на сайте службы. Спасатели подтвердили гибель пятерых человек, еще двое числятся пропавшими без вести, в том числе двухлетний ребенок. Поисковая операция продолжается.

Местные жители сообщили прибывшим на место спасателям, что в момент катастрофы шел сильный дождь и перед падением самолет по неизвестной причине разрушился в воздухе.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

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