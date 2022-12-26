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В Бразилии полиция задержала подозреваемого в попытке организации взрыва у аэропорта

В Бразилии полиция задержала подозреваемого в попытке организации взрыва у аэропорта Полиция столичного Федерального округа Бразилии задержала подозреваемого в попытке организации взрыва в районе международного аэропорта Бразилиа.
Другие страны
26 декабря 2022 г. 05:15
В Бразилии полиция задержала подозреваемого в попытке организации взрыва у аэропорта

Полиция столичного Федерального округа Бразилии задержала подозреваемого в попытке организации взрыва в районе международного аэропорта Бразилиа.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье газета Correio Braziliense.

По ее информации, задержанным оказался 54-летний предприниматель из северного штата Пара, прибывший в столицу для участия в акциях сторонников уходящего президента страны Жаира Болсонару, выступающих против передачи функций главы исполнительной власти победившему на выборах социалисту Луису Инасиу Луле да Силве. В квартире, где проживал предприниматель, были обнаружены две винтовки, автомат и несколько пистолетов, а также боеприпасы и взрывчатые вещества. Как уточняет издание со ссылкой на полицию, оружие подозреваемый привез на личном автомобиле, а взрывчатку, по всей видимости, используемую в ходе горных работ в штате Пара, ему доставили позже. Следствие выясняет детали и устанавливает возможных сообщников злоумышленника.

Как сообщил глава столичной полиции Робсон Кандиду, задержанный признал, что его целью было устроить взрыв в аэропорту, чтобы привлечь внимание общественности к движению сторонников Болсонару. Кроме того, давая показания, он признался, что намеревался "устроить хаос" и дать действующим властям повод объявить в стране военное положение, чтобы помешать транзиту власти. По его словам, отдельные люди в лагере болсонаристов, разместившихся напротив здания генштаба в столице, обсуждали возможность организации других взрывов в Федеральном округе. Ему предъявлены обвинения в терроризме.

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