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    В Бразилии полицейские арестовали 16 человек, которые хотели ограбить госбанк

    На подготовительные работы злоумышленники потратили более $1 млн

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Бразилии полицейские арестовали 16 человек, которые планировали крупнейшее в истории страны ограбление банка. Грабители намеревались вынести из хранилища государственного банка Banco do Brasil в Сан-Паулу 318 млн долларов.

    Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

    Для этой цели они прорыли подземный туннель длинной 600 м, который был укреплен специальной металлической конструкцией, проложили дорожки и провели электричество. До хранилище им оставалось пробурить еще несколько часов, но преступников задержала полиция. 

    Кстати, на подготовительные работы злоумышленники потратили более $1 млн.

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