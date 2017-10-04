В Бразилии полицейские арестовали 16 человек, которые хотели ограбить госбанк

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Бразилии полицейские арестовали 16 человек, которые планировали крупнейшее в истории страны ограбление банка. Грабители намеревались вынести из хранилища государственного банка Banco do Brasil в Сан-Паулу 318 млн долларов.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Для этой цели они прорыли подземный туннель длинной 600 м, который был укреплен специальной металлической конструкцией, проложили дорожки и провели электричество. До хранилище им оставалось пробурить еще несколько часов, но преступников задержала полиция.

Кстати, на подготовительные работы злоумышленники потратили более $1 млн.