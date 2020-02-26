В Бразилии подтвердился первый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило, что в стране выявлен первый случай заражения новым коронавирусом (2019-nCoV).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения южноамериканской республики Луис Энрике Мандетта.

"Институт Адольфу Лутца подтвердил [диагноз]", - сказал он.

Министр также уточнил, что власти будут наблюдать за тем, как вирус поведет себя в условиях тропиков. Речь идет о первом подтвержденном случае заболевания в Латинской Америке.