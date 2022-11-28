О нас

В Бразилии подросток устроил стрельбу в двух школах, погибли 4 человека

В Бразилии подросток устроил стрельбу в двух школах, погибли 4 человека В бразильском штате Эспириту-Санту подросток, вооруженный огнестрельным оружием своего отца, застрелил четырех человек, устроив стрельбу в двух школах.
Другие страны
28 ноября 2022 г. 13:37
В Бразилии подросток устроил стрельбу в двух школах, погибли 4 человека

В бразильском штате Эспириту-Санту подросток, вооруженный огнестрельным оружием своего отца, застрелил четырех человек, устроив стрельбу в двух школах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается в Twitter главы региона Ренату Казагранде.

Сообщается, что 16-летний подросток открыл огонь в двух школах в районе Аракруза.

Сначала было установлено, что двое учителей и один ученик погибли на месте происшествия. 13 человек было госпитализировано. Однако позднее поступила информация о смерти еще одного человека.

"К сожалению, трагедия в Аракрузе еще не закончилась. С глубоким сожалением констатируем смерть еще одной жертвы", - прокомментировал на своей странице Казагранде. Жертвой оказалась 38-летняя учительница.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Braziliyada yeniyetmə iki məktəbdə 4 nəfəri güllələyib
Версия на английском языке 4 dead in Brazil school shootings

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
СГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
ФотоСГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
24 ноября 2022 г. 11:28
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
Китайский дракон запаздывает на Южный Кавказ
Китайский "дракон" запаздывает на Южный Кавказ
22 ноября 2022 г. 14:45
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi