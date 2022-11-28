В Бразилии подросток устроил стрельбу в двух школах, погибли 4 человека

В бразильском штате Эспириту-Санту подросток, вооруженный огнестрельным оружием своего отца, застрелил четырех человек, устроив стрельбу в двух школах.

В бразильском штате Эспириту-Санту подросток, вооруженный огнестрельным оружием своего отца, застрелил четырех человек, устроив стрельбу в двух школах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается в Twitter главы региона Ренату Казагранде.

Сообщается, что 16-летний подросток открыл огонь в двух школах в районе Аракруза.

Сначала было установлено, что двое учителей и один ученик погибли на месте происшествия. 13 человек было госпитализировано. Однако позднее поступила информация о смерти еще одного человека.

"К сожалению, трагедия в Аракрузе еще не закончилась. С глубоким сожалением констатируем смерть еще одной жертвы", - прокомментировал на своей странице Казагранде. Жертвой оказалась 38-летняя учительница.