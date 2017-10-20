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    В Бразилии подросток открыл стрельбу в школе, два ребенка погибли, семеро ранены - ДОПОЛНЕНО

    Школьника задержали

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Подросток открыл стрельбу в бразильской школе.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, два ребенка погибли, семеро ранены.

    По данным местных СМИ, стрельбу открыл 13-летний школьник из оружия своих родителей, работающих в военной полиции.

    На место происшествия прибыли стражи порядка, школьника задержали.

    По словам полковника военной полиции Анесио Барбосы, подросток "страдал от издевательств" других детей. Точная причина поступка школьника не называется.

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