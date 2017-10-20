В Бразилии подросток открыл стрельбу в школе, два ребенка погибли, семеро ранены - ДОПОЛНЕНО

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Подросток открыл стрельбу в бразильской школе.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, два ребенка погибли, семеро ранены.
По данным местных СМИ, стрельбу открыл 13-летний школьник из оружия своих родителей, работающих в военной полиции.
На место происшествия прибыли стражи порядка, школьника задержали.
По словам полковника военной полиции Анесио Барбосы, подросток "страдал от издевательств" других детей. Точная причина поступка школьника не называется.
News DepartmentАвтор новости
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