В Бразилии почти 440 тыс. заразились COVID-19

Число инфицированных коронавирусом в Бразилии достигло 438 238 человек, за сутки выявлено 26 417 новых случаев заболевания COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

За последние 24 часа, в стране было зарегистрировано 1 156 смертей, связанных с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 достигло 26 754.

Выздоровели более 177 тысяч человек.

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в штатах Сан-Паулу (95 865 инфицированных и 6 980 умерших) и Рио-де-Жанейро (44 886 заболели, 4 856 скончались).

Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.