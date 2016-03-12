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    В Бразилии почти 20 человек погибли от наводнений и оползней

    Ранее сообщалось о не менее 15 погибших

    Баку. 12марта. REPORT.AZ/ Число жертв мощных дождей, обрушившихся на бразильский Сан-Паулу, составило не менее 18 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Ранее сообщалось о не менее 15 погибших в результате проливных дождей, которые обрушились на Сан-Паулу и его окрестности в ночь на пятницу.

    По данным портала Folha de Sao Paolo, большая часть людей погибла в результате оползней, несколько человек утонули. Пожарные оказывают помощь людям, блокированным водой. Так, им удалось спасти четырех человек из разрушенного стихией дома в Сан-Паулу.

    Ливни и бушующие потоки воды нарушили нормальное транспортное сообщение между районами самого большого городского агломерата Бразилии. Число пропавших без вести людей пока точно не установлено.

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