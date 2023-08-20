В Бразилии перевернулся автобус с футбольными болельщиками, погибли 7 человек

Семь человек погибли, еще 36 пострадали в результате ДТП с автобусом, перевозившим болельщиков бразильского футбольного клуба "Коринтианс".

Семь человек погибли, еще 36 пострадали в результате ДТП с автобусом, перевозившим болельщиков бразильского футбольного клуба "Коринтианс".

Как передает Report со ссылкой на газету Folha de S. Paulo, инцидент произошел около 02:50 (09:50 по бакинскому времени) на горном участке дороги в районе города Брумадиньо, когда болельщики сан-паульского клуба возвращались с выездного матча их команды против "Крузейро" из Белу-Оризонти. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, в результате чего он не вписался в поворот и перевернулся после удара о склон у дороги.

В связи с трагедией свои соболезнования выразили администрация ФК "Коринтианс" и президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, который является поклонником сан-паульской команды.