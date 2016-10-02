В Бразилии перед выборами преступники сожгли 17 автобусов и пять школ

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Представители организованной преступности устроили беспорядки в бразильском штате Мараньян (северо-восток страны) накануне муниципальных выборов, которые состоятся в воскресенье по всей территории республики.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Globo, члены банд сожгли 17 автобусов, а также пять школ, где должны были открыться избирательные участки.

По подозрению в причастности к беспорядкам арестованы 30 человек, 16 из них - несовершеннолетние. По версии следствия, атаки координировались заключенными одной из местных тюрем, а их целью была отмена голосования.

"Они ставят перед собой задачу сорвать выборы. Мы не можем пока ответить на вопрос, зачем им это", - заявил в интервью Globo министр безопасности регионального правительства Джефферсон Портела.