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В Бразилии отменили приватизацию 8 госкомпаний

В Бразилии отменили приватизацию 8 госкомпаний Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил указ предыдущего президента Бразилии о приватизации восьми крупных госкомпаний.
Другие страны
3 января 2023 г. 17:00
В Бразилии отменили приватизацию 8 госкомпаний

Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил указ предыдущего главы государства о приватизации восьми крупных госкомпаний.

Как передает Report, об этом сообщает бразильский портал G1.

В числе компаний, которые останутся под контролем государства, нефтегазовый гигант Petrobras и почтовая служба Correios.

Госбанки и нефтегазовые компании станут ключевыми в новом экономическом цикле, добавил недавно избранный президент.

Луиса Инасиу Лула да Силва избрали на пост президента страны в третий раз в октябре 2022 года. Он является лидером социалистической Партии трудящихся.

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Версия на английском языке Brazil cancels privatization of 8 state-owned companies

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