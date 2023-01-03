В Бразилии отменили приватизацию 8 госкомпаний

Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил указ предыдущего главы государства о приватизации восьми крупных госкомпаний.
Как передает Report, об этом сообщает бразильский портал G1.
В числе компаний, которые останутся под контролем государства, нефтегазовый гигант Petrobras и почтовая служба Correios.
Госбанки и нефтегазовые компании станут ключевыми в новом экономическом цикле, добавил недавно избранный президент.
Луиса Инасиу Лула да Силва избрали на пост президента страны в третий раз в октябре 2022 года. Он является лидером социалистической Партии трудящихся.