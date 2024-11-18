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В Бразилии открывается саммит G20

В Бразилии открывается саммит G20 Двухдневный саммит стран Группы двадцати (G20) открывается в Рио-де-Жанейро.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 01:51
В Бразилии открывается саммит G20

Двухдневный саммит стран Группы двадцати (G20) открывается в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на мероприятие были приглашены лидеры всех стран G20 и ряда других государств, в том числе Анголы, Боливии, Катара, Колумбии, Египта, Малайзии, Нигерии, Сингапура и Вьетнама.

Бразилия выбрала центральными темами своего председательства устойчивое развитие, реформу глобального управления и институтов, включая ООН, Международный валютный фонд и Всемирную торговую организацию, социальную интеграцию и борьбу с голодом. На 18 ноября запланирован официальный запуск предложенного Бразилией Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью, цель которого мобилизовать страны, международные организации и частный сектор на принятие мер, гарантирующих доступность продуктов питания, особенно в наиболее уязвимых регионах.

Бразилия также хочет включить в декларацию призыв к мирному урегулированию конфликтов, в том числе на Украине и Ближнем Востоке. "Это послание о необходимости достижения мира касается не только конкретного конфликта, а всех конфликтов, что подтверждает обозначенный Бразилией приоритет на реформу глобального управления. Нам нужен мир, чтобы мы могли сконцентрировать политическое внимание и финансовые ресурсы на том, что должно быть главными целями международного сообщества, а именно борьба с бедностью и продвижение устойчивого развития, включая борьбу с изменением климата", - заявил в преддверии саммита шерпа Бразилии Маурисиу Лириу.

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