В Бразилии от вспышки желтой лихорадки скончались почти 40 человек

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Медицинские власти Бразилии расследуют причины смерти 38 человек, скончавшихся, предположительно, в результате вспышки желтой лихорадки в штате Минас-Жерайс.

Как передает Report, по сообщению министерства здравоохранения штата, сейчас уже выявлены 133 возможных случая заболевания. Губернатор Минас-Жерайса Фернанду Пиментал объявил на территории штата чрезвычайную ситуацию из-за вспышки заболевания.

Сейчас случаи заболевания отмечены в 24 муниципиях штата. Наиболее тревожная ситуация сложилась в городе Ладаинья, где отмечены 12 подозрительных смертей, еще 29 человек, предположительно, заболели этой болезнью.

Желтая лихорадка — острое вирусное заболевание. Ее возбудитель переносится комарами.