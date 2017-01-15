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    В Бразилии от вспышки желтой лихорадки скончались почти 40 человек

    Сейчас уже выявлены 133 возможных случая заболевания

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Медицинские власти Бразилии расследуют причины смерти 38 человек, скончавшихся, предположительно, в результате вспышки желтой лихорадки в штате Минас-Жерайс.

    Как передает Report, по сообщению министерства здравоохранения штата, сейчас уже выявлены 133 возможных случая заболевания. Губернатор Минас-Жерайса Фернанду Пиментал объявил на территории штата чрезвычайную ситуацию из-за вспышки заболевания.

    Сейчас случаи заболевания отмечены в 24 муниципиях штата. Наиболее тревожная ситуация сложилась в городе Ладаинья, где отмечены 12 подозрительных смертей, еще 29 человек, предположительно, заболели этой болезнью.

    Желтая лихорадка — острое вирусное заболевание. Ее возбудитель переносится комарами.

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