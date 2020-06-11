​В Бразилии от COVID-19 скончались более 39 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило 772 тысячи, умерли свыше 39 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

За последние сутки были выявлены 32 913 случаев коронавируса, скончались 1 274 пациента. Таким образом, общее число инфицированных достигло 772 416, с начала эпидемии скончались 39 680 человек.

Отмечается, что вылечились свыше 325,3 тысячи пациентов.

Бразилия занимает, по данным ВОЗ и университета Хопкинса, третье место в мире по числу жертв коронавируса - после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором месте после США.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.