​В Бразилии от COVID-19 скончались более 31 тыс. человек

Число скончавшихся от COVID-19 в Бразилии за сутки увеличилось на рекордные 1 262, всего в стране от коронавируса скончались 31 199 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По последним данным, в стране подтверждены 555 383 случая заражения, за сутки выявлены 28 936 новых инфицированных. Выздоровели более 223 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.