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В Бразилии обвинили экс-президента Болсонару в попытке госпереворота

В Бразилии обвинили экс-президента Болсонару в попытке госпереворота Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула в отношении бывшего президента Жаира Болсонару обвинения по делу о попытке государственного переворота, которая предполагала в том числе покушение на жизнь бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.К
Другие страны
19 февраля 2025 г. 05:49
В Бразилии обвинили экс-президента Болсонару в попытке госпереворота

Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула в отношении бывшего президента Жаира Болсонару обвинения по делу о попытке государственного переворота, которая предполагала в том числе покушение на жизнь бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.К

Как передает Report, об этом сообщил портал G1.

Болсонару предъявлены обвинения в создании преступной группировки, попытке насильственным путем упразднить правовой демократический порядок и государственном перевороте. По версии генпрокуратуры, экс-глава государства знал о планах покушения на Лулу да Силву. "План был доведен до сведения президента республики [на тот момент Болсонару], который его одобрил", - приводит издание выдержку из постановления генпрокуратуры.

В общей сложности обвинения по делу предъявлены 34 лицам. Теперь решение генпрокуратуры должен рассмотреть Верховный суд.

В ноябре газета O Globo сообщила, что бразильская полиция проводит расследование в отношении нескольких офицеров, подозреваемых в попытке госпереворота. Следствие предполагает, что военные хотели сорвать инаугурацию Лулы да Силвы 1 января 2023 года и запланировали попытку переворота на 15 декабря 2022 года. План включал убийство Лулы да Силвы и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.

В то же время в указанный день попытки переворота не произошло, однако в январе 2023 года, уже после вступления Лулы да Силвы в должность, в городе Бразилиа сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания. По оценке властей, в погромах участвовали порядка 5 тыс. человек, более 1,4 тыс. были задержаны.

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