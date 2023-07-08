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В Бразилии обрушился многоквартирный дом: погибли по меньшей мере 8 человек

В Бразилии обрушился многоквартирный дом: погибли по меньшей мере 8 человек На северо-востоке Бразилии обрушился жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек, еще 5 пропали без вести.
Другие страны
8 июля 2023 г. 08:45
В Бразилии обрушился многоквартирный дом: погибли по меньшей мере 8 человек

На северо-востоке Бразилии обрушился жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек, еще 5 пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, жилой дом находится в бразильском штате Пернамбуку, в районе Джанга на окраине Ресифи. Обрушение произошло утром 7 июля, когда большинство жителей еще спали.

Среди пострадавших двое малолетних детей 8 и 5 лет. По данным представителей гражданской обороны четырех человек удалось извлечь живыми из-под завалов. Причина обрушения пока неизвестна.

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Версия на английском языке At least eight dead after apartment building crumbles in Brazil
Версия на азербайджанском языке Braziliyada çoxmənzilli bina çöküb, azı 8 nəfər ölüb

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