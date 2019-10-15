В Бразилии обрушилось семиэтажное здание, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

Один человек погиб и двое спасены из-под обломков семиэтажного здания, обрушившегося в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщает портал Globo.

*** 18:49

Семиэтажное жилое здание обрушилось во вторник утром в бразильской Форталезе на северо-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, отмечается, что под завалами могут находиться люди.

Несколько человек, находившихся рядом со зданием в момент инцидента, были вынуждены обратиться за помощью к медикам. На место прибыли бригады спасателей.

Проводится эвакуация жителей соседних домов. В районе нарушено электро- и газоснабжение.