В Бразилии обрушилось семиэтажное здание, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

Один человек погиб и двое спасены из-под обломков семиэтажного здания, обрушившегося в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии.
Как передает Report, об этом сообщает портал Globo.
*** 18:49
Семиэтажное жилое здание обрушилось во вторник утром в бразильской Форталезе на северо-востоке страны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, отмечается, что под завалами могут находиться люди.
Несколько человек, находившихся рядом со зданием в момент инцидента, были вынуждены обратиться за помощью к медикам. На место прибыли бригады спасателей.
Проводится эвакуация жителей соседних домов. В районе нарушено электро- и газоснабжение.
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