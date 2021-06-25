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В Бразилии обнаружили новый опасный вариант "лямбда"-штамма коронавируса

В Бразилии обнаружили новый опасный вариант "лямбда"-штамма коронавируса Медики выявили на юге Бразилии новый опасный вариант коронавируса, похожий на так называемый лямбда-штамм SARS-CoV-2, который распространяется по Перу и соседним странам Латинской Америки с конца лета 2020 года
Другие страны
25 июня 2021 г. 17:52
В Бразилии обнаружили новый опасный вариант лямбда-штамма коронавируса

Медики выявили на юге Бразилии новый опасный вариант коронавируса, похожий на так называемый лямбда-штамм SARS-CoV-2, который распространяется по Перу и соседним странам Латинской Америки с конца лета 2020 года. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, расшифровка генома вируса и выводы ученых были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

"В середине июня [этого года] ВОЗ признал "лямбда"-вариант коронавируса интересным для изучения. Нам впервые удалось раскрыть следы его проникновения в Бразилию из Аргентины и открыть новый штамм этой версии SARS-CoV-2, чье распространение может обострить эпидемиологическую обстановку в стране", - пишут исследователи.

Так называемый лямбда-штамм SARS-CoV-2 впервые был выделен в Перу в конце лета прошлого года. До появления индийской разновидности коронавируса на "лямбда"-штамм приходилось большинство заражений в Перу и около трети новых случаев COVID-19 в Аргентине и Чили. В его геноме присутствует набор из восьми ключевых мутаций, предположительно повышающих заразность вируса.

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