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В Бразилии начнут прививать третьей дозой вакцин от коронавируса в сентябре

В Бразилии начнут прививать третьей дозой вакцин от коронавируса в сентябре Вакцинация третьей дозой препаратов от коронавируса в Бразилии начнется во второй половине сентября.
Другие страны
25 августа 2021 г. 19:21
В Бразилии начнут прививать третьей дозой вакцин от коронавируса в сентябре

Вакцинация третьей дозой препаратов от коронавируса в Бразилии начнется во второй половине сентября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минздрав страны.

"Начиная со второй половины сентября начнется распределение бустерных доз вакцин от COVID-19, а также препаратов Pfizer и AstraZeneca для сокращения срока между введением двух доз", - говорится в Twitter ведомства.

Как уточняется, первыми будут привиты люди с подавленным иммунитетом, которые смогут получить бустерную дозу вакцины через 28 дней после второй прививки.

В приоритетном порядке также планируется вакцинировать людей в возрасте старше 70 лет, которые завершили первичный курс иммунизации от COVID-19 не менее полугода назад.

Отмечается, что для этих целей будут использованы препарат Pfizer, либо одна из подобранных в стране векторных вакцин AstraZeneca или Janssen.

Согласно официальной статистике, в Бразилии полностью привиты от коронавируса 55,7 млн жителей, почти 124 млн человек сделали первую из двух необходимых прививок.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada sentyabrda 3-cü doza vaksinasiyaya başlanılacaq

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