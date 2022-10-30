В Бразилии началось голосование во втором туре выборов президента и губернаторов

В Бразилии начался второй тур выборов президента и губернаторов.
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Для победы во втором туре претендентам достаточно простого большинства голосов.
Главная борьбе развернется за пост президента страны, на который претендуют действующий глава государства консерватор Жаир Болсонару и бывший бразильский лидер социалист Луис Инасиу Лула да Силва, возглавлявший южноамериканскую республику с 2003 по 2010 год. Согласно опросам наиболее известных социологических служб, в последние недели основатель и один из лидеров Партии трудящихся (ПТ) оставался бессменным фаворитом предвыборной гонки.
Лула да Силва может рассчитывать на 53% действительных голосов, за Болсонару собираются проголосовать 47% опрошенных. В первом туре бывший бразильский лидер набрал 48,42% голосов, действующий президент страны - 43,2%, хотя опросы прогнозировали, что разрыв между ними составит по меньшей мере 10 п.п., не исключалась возможность победы социалиста уже в первом туре.
На выборах губернаторов 12 штатов страны основное внимание приковано к противостоянию за пост главы самого густонаселенного штата Сан-Паулу, который является экономическим и промышленным центром страны. За него поборются бывший министр инфраструктуры правительства Болсонару Тарсизиу Гомес ди Фрейтас и экс-министр образования в правительстве Лулы да Силвы Фернанду Аддад.