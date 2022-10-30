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В Бразилии началось голосование во втором туре выборов президента и губернаторов

В Бразилии началось голосование во втором туре выборов президента и губернаторов В Бразилии начался второй тур выборов президента и губернаторов.
Другие страны
30 октября 2022 г. 15:19
В Бразилии началось голосование во втором туре выборов президента и губернаторов

В Бразилии начался второй тур выборов президента и губернаторов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, гражданам страны предстоит определить будущего главу государства, а в 12 из 27 субъектов федерации пройдет также голосование по кандидатурам будущих губернаторов штатов.

Для победы во втором туре претендентам достаточно простого большинства голосов.

Главная борьбе развернется за пост президента страны, на который претендуют действующий глава государства консерватор Жаир Болсонару и бывший бразильский лидер социалист Луис Инасиу Лула да Силва, возглавлявший южноамериканскую республику с 2003 по 2010 год. Согласно опросам наиболее известных социологических служб, в последние недели основатель и один из лидеров Партии трудящихся (ПТ) оставался бессменным фаворитом предвыборной гонки.

Лула да Силва может рассчитывать на 53% действительных голосов, за Болсонару собираются проголосовать 47% опрошенных. В первом туре бывший бразильский лидер набрал 48,42% голосов, действующий президент страны - 43,2%, хотя опросы прогнозировали, что разрыв между ними составит по меньшей мере 10 п.п., не исключалась возможность победы социалиста уже в первом туре.

На выборах губернаторов 12 штатов страны основное внимание приковано к противостоянию за пост главы самого густонаселенного штата Сан-Паулу, который является экономическим и промышленным центром страны. За него поборются бывший министр инфраструктуры правительства Болсонару Тарсизиу Гомес ди Фрейтас и экс-министр образования в правительстве Лулы да Силвы Фернанду Аддад.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada prezident və qubernator seçkilərinin ikinci turunda səsvermə başlayıb

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