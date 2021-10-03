О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Бразилии начались протесты против президента Болсонару

В Бразилии начались протесты против президента Болсонару Новые уличные акции против президента Жаира Болсонару проходят в крупных городах Бразилии.
Другие страны
3 октября 2021 г. 02:59
В Бразилии начались протесты против президента Болсонару

Новые уличные акции против президента Жаира Болсонару проходят в крупных городах Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, протестующие требуют его импичмента.

В протестной акции в Рио-де-Жанейро участвуют общественные движения, союзы и левые партии PT, PSOL, PCdoB, PSB, Rede и PDT, протест проходит мирно. Организаторы намеревались привлечь центристов и правоцентристов, но они не присоединились к выступлениям.

Большинство плакатов и лозунгов, которые скандируют манифестанты, касаются жертв пандемии, число которых приблизилось к 600 тыс, задержек в закупках вакцин, безработицы, голода и высоких цен на газ и топливо.

Протестующие высказывались за возвращение к власти бывшего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы, который лидирует по популярности в обществе. Выборы президента пройдут в Бразилии в 2022 году.

Сам Лула не присутствовал на марше, однако кандидат от лейбористов (PDT) Чиро Гомеш призвал к единству левые силы, чтобы отстранить от власти нынешнего президента.

Отметим, что демонстрации 2 октября в Бразилии - пятая общенациональная акция протеста левых сил против правительства Болсонару с мая этого года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Braziliyada prezident Bolsonaroya qarşı etirazlar başlayıb

Самое важное

Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
3 октября 2021 г. 00:00
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования
2 октября 2021 г. 18:50
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава
2 октября 2021 г. 14:24
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание
2 октября 2021 г. 14:07
Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина
Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина
2 октября 2021 г. 13:57
Президент: Я в любой момент готов к переговорам с Пашиняном, когда он будет готов к этому
Президент: "Я в любой момент готов к переговорам с Пашиняном, когда он будет готов к этому"
2 октября 2021 г. 13:31
Президент Азербайджана: Говорить о статусе уже не существующего «образования» неуместно
Президент Азербайджана: Говорить о статусе уже не существующего «образования» неуместно
2 октября 2021 г. 12:59
Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому агентству EFE
Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому агентству EFE
2 октября 2021 г. 12:15
СГБ: Арестован работавший на спецслужбы Армении гражданин Азербайджана
СГБ: Арестован работавший на спецслужбы Армении гражданин Азербайджана
2 октября 2021 г. 10:56
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi