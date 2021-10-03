В Бразилии начались протесты против президента Болсонару

Новые уличные акции против президента Жаира Болсонару проходят в крупных городах Бразилии.

Новые уличные акции против президента Жаира Болсонару проходят в крупных городах Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , протестующие требуют его импичмента.

В протестной акции в Рио-де-Жанейро участвуют общественные движения, союзы и левые партии PT, PSOL, PCdoB, PSB, Rede и PDT, протест проходит мирно. Организаторы намеревались привлечь центристов и правоцентристов, но они не присоединились к выступлениям.

Большинство плакатов и лозунгов, которые скандируют манифестанты, касаются жертв пандемии, число которых приблизилось к 600 тыс, задержек в закупках вакцин, безработицы, голода и высоких цен на газ и топливо.

Протестующие высказывались за возвращение к власти бывшего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы, который лидирует по популярности в обществе. Выборы президента пройдут в Бразилии в 2022 году.

Сам Лула не присутствовал на марше, однако кандидат от лейбористов (PDT) Чиро Гомеш призвал к единству левые силы, чтобы отстранить от власти нынешнего президента.

Отметим, что демонстрации 2 октября в Бразилии - пятая общенациональная акция протеста левых сил против правительства Болсонару с мая этого года.