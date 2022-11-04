В Бразилии началась передача власти после победы Лулы да Силвы на выборах

В Бразилии в четверг начался процесс передачи власти: команды победившего на выборах в Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и президента Жаира Болсонару провели первую встречу.
По его словам, встреча команд двух политиков была "полезной", ее провели с целью координации дальнейшего процесса передачи власти.
Также он сообщил, что переходное правительство будет сформировано уже 7 ноября.
Кроме того, Алкмин сообщил журналистам, что бывший руководитель аппарата президента Жаира Болсонару и его близкий друг Луис Эдуарду Рамус признал поражение Болсонару во втором туре и поздравил команду Лулы да Силвы с победой их лидера.