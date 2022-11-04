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В Бразилии началась передача власти после победы Лулы да Силвы на выборах

В Бразилии началась передача власти после победы Лулы да Силвы на выборах В Бразилии в четверг начался процесс передачи власти: команды победившего на выборах в Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и президента Жаира Болсонару провели первую встречу.
Другие страны
4 ноября 2022 г. 03:16
В Бразилии началась передача власти после победы Лулы да Силвы на выборах

В Бразилии в четверг начался процесс передачи власти: команды победившего на выборах в Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и президента Жаира Болсонару провели первую встречу.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет газета "Фолья ди Сан-Паулу" со ссылкой на избранного вице-президента Жералду Алкмина.

По его словам, встреча команд двух политиков была "полезной", ее провели с целью координации дальнейшего процесса передачи власти.

Также он сообщил, что переходное правительство будет сформировано уже 7 ноября.

Кроме того, Алкмин сообщил журналистам, что бывший руководитель аппарата президента Жаира Болсонару и его близкий друг Луис Эдуарду Рамус признал поражение Болсонару во втором туре и поздравил команду Лулы да Силвы с победой их лидера.

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