​В Бразилии на массовой свадьбе для бедных поженились почти 400 пар

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В бразильском городе Сан-Паулу на местном футбольном стадионе состоялась массовая свадебная церемония.

Как передает Report, участие в ней приняли почти 400 пар, которые сочетались браком.

Организаторы мероприятия рассказали, что хотели подарить праздник для людей с низким доходом. При этом они особо подчеркнули, что участие в массовой свадьбе приняли и пары, на протяжении многих лет живущие вместе, имеющие детей и даже внуков.

Массовые свадьбы для бедных проводятся в Бразилии уже девятый год подряд. Социальная программа получила название «День согласия» — в этот день могут пожениться пары, ежемесячный доход которых не превышает тысячу долларов США. Для самих молодоженов участие в церемонии бесплатно, а по ее окончанию каждая пара получает сертификат о заключении официального брака.