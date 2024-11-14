В Бразилии мужчина подорвал себя у здания Верховного суда

По меньшей мере один человек погиб в результате двух взрывов у здания Верховного суда Бразилии.

По меньшей мере один человек погиб в результате двух взрывов у здания Верховного суда Бразилии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, мужчина, который погиб при взрыве в бразильской столице, пытался проникнуть в здание Федерального верховного суда (ФВС) со взрывным устройством.

"Гражданин подошел к ФВС, попытался войти, не смог, и после этого произошел взрыв у двери", - приводит портал Infobae слова замгубернатора федерального округа Селины Леао.

Полиция пока не подтвердила личность погибшего, потому что на его теле "все еще остаются взрывные устройства". Как пишет портал Metr poles, мужчиной с бомбой был Франсиско Вандерлей, который до взрывов угрожал в соцсетях терактом. По сообщениям СМИ, Вандерлей в 2020 году участвовал в муниципальных выборах как кандидат от Либеральной партии, лидером которой является экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, но не был избран.

Взрывы произошли на площади Трех властей, вокруг которой расположены ФВС, здание Национального конгресса и рабочая резиденция президента. По предварительным данным, сначала на стоянке у здания парламента взорвался автомобиль, который принадлежал Вандерлею, затем он подорвался сам у ФВС. Отмечается, что президент Луис Инасиу Лула да Силва покинул рабочую резиденцию до взрывов.

В настоящее время на площади работают взрывотехники.