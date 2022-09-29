О нас

В Бразилии мост с автомобилями рухнул в реку, есть погибшие и раненые

В Бразилии мост с автомобилями рухнул в реку, есть погибшие и раненые Мост с автомобилями обрушился в бразильском штате Амазонас, три человека погибли, 14 ранены и до 15 могли пропасть.
Другие страны
29 сентября 2022 г. 07:30
В Бразилии мост с автомобилями рухнул в реку, есть погибшие и раненые

Мост с автомобилями обрушился в бразильском штате Амазонас, три человека погибли, 14 ранены и до 15 могли пропасть.

Как передает Report, об этом сообщает портал G1.

"От 8 до 15 человек пропали без вести после обрушения моста на 25-м километре автомагистрали BR-319 в Карейро, в 102 км от Манауса. Погибли три человека, двое мужчин и женщина, 14 получили ранения", - отметила пожарная службу, которая ведет поиски.

Конструкция моста Куруса над рекой обрушилась утром в среду, в воду упали по меньшей мере 12 машин. Водолазы на месте крушения заняты поисками утонувших, глубина там составляет до 20 метров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Braziliyada avtomobillərin olduğu körpü uçub, ölən və yaralananlar var

Самое читаемое

В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
ФотоВ Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
23 сентября 2022 г. 10:29
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
25 сентября 2022 г. 08:11
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi