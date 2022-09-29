В Бразилии мост с автомобилями рухнул в реку, есть погибшие и раненые

Мост с автомобилями обрушился в бразильском штате Амазонас, три человека погибли, 14 ранены и до 15 могли пропасть.

Мост с автомобилями обрушился в бразильском штате Амазонас, три человека погибли, 14 ранены и до 15 могли пропасть.

Как передает Report, об этом сообщает портал G1.

"От 8 до 15 человек пропали без вести после обрушения моста на 25-м километре автомагистрали BR-319 в Карейро, в 102 км от Манауса. Погибли три человека, двое мужчин и женщина, 14 получили ранения", - отметила пожарная службу, которая ведет поиски.

Конструкция моста Куруса над рекой обрушилась утром в среду, в воду упали по меньшей мере 12 машин. Водолазы на месте крушения заняты поисками утонувших, глубина там составляет до 20 метров.