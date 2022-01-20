В Бразилии могут запретить Telegram

Работа мессенджера Telegram может оказаться под запретом в Бразилии из-за опасений насчет распространения дезинформации с использованием приложения.

Работа мессенджера Telegram может оказаться под запретом в Бразилии из-за опасений насчет распространения дезинформации с использованием приложения.

Как передает Report, об этом пишет газета Valor Economico со ссылкой на источники в Высшем избирательном суде страны (TSE, местный аналог ЦИК).

В частности, издание сообщает, что в ведомстве опасаются, что Telegram может использоваться для массовой рассылки лживых новостей и иного рода дезинформации в преддверии запланированных на октябрь текущего года всеобщих выборов. В связи с этим действующий глава TSE Луис Роберту Баррозу направил несколько писем создателю мессенджера Павлу Дурову, однако не получил ответа ни на одно из них - ни по электронной почте, ни по физическому адресу его компании в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).