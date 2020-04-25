​В Бразилии коронавирусом заразились более 52 тыс человек

Число заболевших COVID-19 в Бразилии выросло за сутки на 3 503 человека и составило 52 995 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

Число погибших увеличилось на 357 и составило 3 670 человек. Выздоровели 27 655 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.