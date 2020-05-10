В Бразилии коронавирус унес жизни более 10 тыс. человек

Число жертв коронавируса в Бразилии за сутки возросло на 730 и достигло 10 627.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление минздрава страны.

Наибольшее количество умерших зафиксировано в штате Сан-Паулу — более 3,6 тыс., в его столичной агломерации проживает более 21 млн человек. На втором месте — Рио-де-Жанейро, там погибли около 1,6 тыс. пациентов.

Всего в стране, по данным властей, коронавирусом заразились 155 939 жителей. Прирост новых случаев инфицирования за сутки составил 10 611.