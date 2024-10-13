В Бразилии из-за урагана погибли семь человек

По меньшей мере 7 человек погибли, около 1,4 млн жителей остаются без света в результате урагана в бразильском штате Сан-Паулу.

По меньшей мере 7 человек погибли, около 1,4 млн жителей остаются без света в результате урагана в бразильском штате Сан-Паулу.

Как передает Report , об этом сообщил интернет-портал G1 со ссылкой на данные службы гражданской защиты региона и компании-поставщика электроэнергии Enel.

По данным властей, два человека погибли в результате падения деревьев, еще пятеро - из-за обрушения стены.

"Enel сообщает, что к 15:00 (22:00 по бакинскому времени) было восстановлено снабжение 650 тыс. клиентов. Вчера вечером, в районе 20:00 (02:00 мск) без электричества находились 2,1 млн клиентов. Сейчас специалисты продолжают работать над восстановлением пострадавших участков электросети, чтобы восстановить снабжение порядка 1,45 млн человек, которые составляют 18% клиентов компании", - приводит издание заявление Enel.

По данным G1, некоторые потребители получили сообщение, что электроснабжение будет восстановлено в понедельник, 14 октября.