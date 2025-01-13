В Бразилии из-за схода оползней погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии в результате схода оползней, еще один числится пропавшим без вести.

По меньшей мере девять человек погибли в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии в результате схода оползней, еще один числится пропавшим без вести.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на пожарную службу штата.

В Минас-Жерайсе введено чрезвычайное положение на 180 дней. Проливные дожди прошли в этом регионе в ночь на воскресенье, в результате схода оползней наиболее сильно пострадал муниципалитет Ипатинга с населением более 220 тыс. человек. Все погибшие - жители Ипатинги, 150 человек остались без крова из-за разрушений, передает телеканал.

CNN Brasil сообщает, что губернатор штата Ромеу Зима 13 января намерен посетить Ипатингу, чтобы оценить масштаб разрушений и объем необходимой помощи.