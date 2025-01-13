О нас

В Бразилии из-за схода оползней погибли девять человек

В Бразилии из-за схода оползней погибли девять человек По меньшей мере девять человек погибли в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии в результате схода оползней, еще один числится пропавшим без вести.
Другие страны
13 января 2025 г. 05:27
В Бразилии из-за схода оползней погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии в результате схода оползней, еще один числится пропавшим без вести.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на пожарную службу штата.

В Минас-Жерайсе введено чрезвычайное положение на 180 дней. Проливные дожди прошли в этом регионе в ночь на воскресенье, в результате схода оползней наиболее сильно пострадал муниципалитет Ипатинга с населением более 220 тыс. человек. Все погибшие - жители Ипатинги, 150 человек остались без крова из-за разрушений, передает телеканал.

CNN Brasil сообщает, что губернатор штата Ромеу Зима 13 января намерен посетить Ипатингу, чтобы оценить масштаб разрушений и объем необходимой помощи.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi