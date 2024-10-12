В Бразилии из-за последствий мощного шторма погибли пять человек

В бразильском Сан-Паулу из-за мощного шторма погибли пять человек.

В бразильском Сан-Паулу из-за мощного шторма погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Согласно информации, из-за разрушительных последствий стихии в Сан-Паулу и его окрестностях погибли как минимум пять человек, около 1,6 млн человек остаются без электричества.

"Поздно вечером в пятницу в город пришел шторм, скорость порывов ветра достигала 108 км/ч. В итоге ветер повалил деревья и линии электропередачи. Также непогода привела к закрытию нескольких аэропортов и перебоям с водоснабжением в нескольких районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти города призывают население ограничить использование воды.

Сан-Паулу является крупнейшим городом Южной Америки, в котором проживает около 21 млн человек.