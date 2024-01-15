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В Бразилии из-за последствий ливней погибли по меньшей мере 11 человек

В Бразилии из-за последствий ливней погибли по меньшей мере 11 человек Как минимум 11 человек стали жертвами последствий сильных дождей в Рио-де-Жанейро.
Другие страны
15 января 2024 г. 03:09
В Бразилии из-за последствий ливней погибли по меньшей мере 11 человек

Как минимум 11 человек стали жертвами последствий сильных дождей в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Центр оперативного мониторинга мэрии города, его главные магистрали оказались затоплены, остановлена работа наземного транспорта и метро.

"Сильные осадки в северном округе Рио-де-Жанейро и ближайших пригородах вызвали подтопление основных магистралей и парализовали работу общественного транспорта. Не обошлось без жертв", - говорится в сообщении. По данным ведомства, причиной гибели людей стали оползни и удары током от оборвавшихся проводов городской электросети. Поиски пострадавших продолжаются.

Мэрия города объявила четвертый из пяти возможных уровней опасности для населения. Мэр Эдуарду Паэс объявил в городе чрезвычайное положение, обратился к жителям Рио через соцсеть X и призвал их без необходимости не покидать свои дома до нормализации ситуации в городе.

Служба гражданской обороны, к которой в Бразилии относятся спасатели, сообщает о 30 затопленных магистралях и перебоях с подачей электроэнергии. Так, в северном округе города без света осталась одна из больниц. Также спасатели предупреждают об очень высоком риске схода оползней в районах со сложным рельефом местности, где расположено большинство фавел.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada güclü yağışlar nəticəsində azı 11 nəfər ölüb

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