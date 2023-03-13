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В Бразилии из-за оползня погибли 8 человек

В Бразилии из-за оползня погибли 8 человек В бразильском городе Манаус 8 человек погибли в результате схода оползня.
Другие страны
13 марта 2023 г. 19:41
В Бразилии из-за оползня погибли 8 человек

В бразильском городе Манаус 8 человек погибли в результате схода оползня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили власти штата Амазонас.

"К утру понедельника были обнаружены восемь тел - четырех взрослых и четырех детей", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте региона.

По данным портала "Же-1", к настоящему моменту поисково-спасательные операции завершены. В них участвовали более 40 пожарных и спасателей.

К сходу оползня привели обильные дожди, которые обрушились на Манаус накануне. Под завалами оказались девять домов.

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