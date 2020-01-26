В Бразилии из-за ливней погибли 38 человек

Власти штата Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии объявили чрезвычайное положение в 47 муниципалитетах региона в связи с продолжительными ливнями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующий указ губернатора Ромеу Зумы Нету опубликован в воскресенье в официальной печати.

Решение позволит местным администрациям производить закупку товаров и услуг, необходимых для ликвидации последствий стихийного бедствия, по упрощенной процедуре без необходимости проведения тендера. Данный порядок будет действовать на протяжении полугода.

Согласно информации управления гражданской обороны штата, до 38 увеличилось число жертв удара стихии, еще 17 человек считаются пропавшими без вести, 12 пострадали. Более 11,4 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, из них 1,8 тыс. продолжают оставаться без крова. По данным синоптиков, за сутки с 09:00 четверга в столице штата региона Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет метеонаблюдений количество осадков - 171,8 мм. Среднемесячная январская норма дождя в штате превышена более чем вдвое.

В соседнем юго-восточном штате Эспириту-Санту, в результате ливней и последующих оползней погибли девять человек, более 5 тыс. жителей были эвакуированы из своих домов.