В Бразилии исключили отказ от национальной валюты

Министр финансов Бразилии Фернанду Аддад заявил, что страна не будет отказываться от использования национальной валюты. Таким образом он прокомментировал заявления о планах Бразилиа и Буэнос-Айреса продвигать диалог по созданию общей валюты.
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Он отметил, что речь идет об "общей виртуальной валюте для укрепления торговли". Министр, прибывший в Буэнос-Айрес в составе делегации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы для участия в двусторонних мероприятиях официального визита и саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств, подчеркнул, что обсуждал этот вопрос со своим аргентинским коллегой. Как уточняет Аддад, основную проблему в этом плане представляет определение стоимости иностранной продукции в свете резких колебаний национальных валют, пишет газета.
"Именно над этим мы ломаем голову в поисках решения. Нам нужно что-то общее, что-то, что позволило бы нам нарастить объем торговли, поскольку Аргентина является одним из потребителей продукции бразильской перерабатывающей промышленности, а наш экспорт сюда сокращается", - цитирует издание главу Минфина.
Ранее глава Минэкономики Аргентины Серхио Масса заявил в интервью газете Financial Times, что Бразилиа и Буэнос-Айрес договорились "начать изучение параметров, необходимых для единой валюты, которое включает в себя все, от финансовых вопросов до размера экономики и роли центральных банков"