В Бразилии исключили отказ от национальной валюты

Министр финансов Бразилии Фернанду Аддад заявил, что страна не будет отказываться от использования национальной валюты. Таким образом он прокомментировал заявления о планах Бразилиа и Буэнос-Айреса продвигать диалог по созданию общей валюты.

Министр финансов Бразилии Фернанду Аддад заявил, что страна не будет отказываться от использования национальной валюты. Таким образом он прокомментировал заявления о планах Бразилиа и Буэнос-Айреса продвигать диалог по созданию общей валюты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, слова политика приводит газета Valor Econômico.

Он отметил, что речь идет об "общей виртуальной валюте для укрепления торговли". Министр, прибывший в Буэнос-Айрес в составе делегации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы для участия в двусторонних мероприятиях официального визита и саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств, подчеркнул, что обсуждал этот вопрос со своим аргентинским коллегой. Как уточняет Аддад, основную проблему в этом плане представляет определение стоимости иностранной продукции в свете резких колебаний национальных валют, пишет газета.

"Именно над этим мы ломаем голову в поисках решения. Нам нужно что-то общее, что-то, что позволило бы нам нарастить объем торговли, поскольку Аргентина является одним из потребителей продукции бразильской перерабатывающей промышленности, а наш экспорт сюда сокращается", - цитирует издание главу Минфина.

Ранее глава Минэкономики Аргентины Серхио Масса заявил в интервью газете Financial Times, что Бразилиа и Буэнос-Айрес договорились "начать изучение параметров, необходимых для единой валюты, которое включает в себя все, от финансовых вопросов до размера экономики и роли центральных банков"