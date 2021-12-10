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В Бразилии инфляция достигла максимума за 18 лет

В Бразилии инфляция достигла максимума за 18 лет Темпы роста потребительских цен в Бразилии в ноябре 2021 года ускорились и достигли максимума за 18 лет из-за открытия экономики после пандемии, проблем в цепочках поставок и снижения курса национальной валюты.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 17:25
В Бразилии инфляция достигла максимума за 18 лет

Темпы роста потребительских цен в Бразилии в ноябре 2021 года ускорились и достигли максимума за 18 лет из-за открытия экономики после пандемии, проблем в цепочках поставок и снижения курса национальной валюты.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цены в прошлом месяце подскочили на рекордные с ноября 2003 года 10,74% в годовом выражении после роста на 10,67% в октябре. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали инфляцию на уровне 10,88%.

Стоимость транспортных услуг в Бразилии взлетела в прошлом месяце почти на 22% на фоне роста цен на топливо на 52,77% относительно ноября прошлого года. Жилье и коммунальные услуги подорожали на 15,45%, продукты питания и напитки - на 8,9%, одежда и обувь - на 8,72%.

В месячном выражении инфляция замедлилась в ноябре до 0,95% с 1,25% месяцем ранее. Аналитики ожидали более высокой месячной инфляции - 1,08%.

Правительство Бразилии ожидает, что ВВП вырастет в этом году на 5,1%, а инфляция составит 9,7%.

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