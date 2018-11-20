В Бразилии грабители убили 106-летнюю долгожительницу из-за мелочи

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Грабители убил 106-летнюю долгожительницу из бразильского города Фейра Нова ради небольшой суммы денег.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Daily Mail.

Неизвестные напали на Антонию Консейсао да Силву в тот момент, когда живший с ней внук отправился на вечеринку. Злоумышленники проник в дом через дыру, которую вырезали в металлической крыше.

Пожилую женщину избили, по всей видимости, пытаясь узнать, где она хранила сбережения, а затем задушили. Тело обнаружил вернувшийся домой внук.

Преступники скрылись, забрав из сумочки погибшей сумму, эквивалентную всего лишь восьми долларам, отмечает издание. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.